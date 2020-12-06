Торговый павильон загорелся на рынке в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Двухэтажный павильон с пиротехническими изделиями загорелся на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо, 3 поступила в 06:30 мск. "По прибытии к месту вызова было обнаружено, что происходит загорание в средней секции двухэтажного торгового павильона на площади 200 кв. м", - сказали в пресс-службе. Позднее площадь пожара увеличилась до 2,5 тыс. кв. м. Ему присвоили 4-й номер сложности.

В МЧС отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. К ликвидации привлекли 36 человек личного состава и 12 единиц техники.

В новоть внесены изменения (08:27 мск) - добавлена информация об увеличении площади пожара.