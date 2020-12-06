Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области

ТАСС, 6 декабря. Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Семёнов Нижегородской области, в результате погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Погибло три человека: мужчина 1991 года рождения, женщина 1996 года рождения, ребенок 2013 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 60 кв. м. К тушению привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - 16 человек, шесть единиц техники.