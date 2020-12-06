Главврача Забайкальской краевой больницы задержали в Сочи за взятки

ТАСС, 6 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи главного врача Забайкальской краевой клинической больницы, его подозревают во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах Забайкальского края.

"Следователи задержали в Сочи главврача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шалнева, сейчас он в следственном изоляторе. Его подозревают в получении так называемых откатов при закупке медоборудования", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время задержанный находится в Чите.