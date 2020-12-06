СК ходатайствует об аресте подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Трое подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске детально рассказали следствию о том, как совершили преступление. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, следствие просит арестовать их.
"С участием трех подозреваемых проведен ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление, - сообщила Врадий. - Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу".
Один из подозреваемых на месте рассказал следователю, что они знали, на какой машине будут ехать потерпевшие, и поджидали их, следует из опубликованного СК РФ видео. Когда семья подъехала, подозреваемые перегородили дорогу их автомобилю своей машиной. Затем один из них стал стрелять из "Сайги" по машине семьи.
В ходе обыска криминалисты изъяли оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы. Назначено проведение ряда экспертиз - генетической, баллистической, дактилоскопической и других.
В полицию обратилась москвичка с заявлением об исчезновении ее родителей и несовершеннолетней сестры после отъезда на дачу. Несколько дней они не выходили на связь. 4 декабря на окраине садоводческого товарищества "Малахит" в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружен обгоревший автомобиль потерпевших с пулевыми отверстиями.
На следующий день были задержаны все трое подозреваемых: два жителя Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения. На допросе они признали вину и сообщили, что мотивом убийства стал конфликт из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.
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