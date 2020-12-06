СК ходатайствует об аресте подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Трое подозреваемых в убийстве семьи в подмосковном Волоколамске детально рассказали следствию о том, как совершили преступление. Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, следствие просит арестовать их.

"С участием трех подозреваемых проведен ряд следственных действий, в том числе проверки показаний на месте. Подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление, - сообщила Врадий. - Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу".

Один из подозреваемых на месте рассказал следователю, что они знали, на какой машине будут ехать потерпевшие, и поджидали их, следует из опубликованного СК РФ видео. Когда семья подъехала, подозреваемые перегородили дорогу их автомобилю своей машиной. Затем один из них стал стрелять из "Сайги" по машине семьи.