В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в автобусе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в автобусе в Москве в ходе конфликта с пассажирами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - сообщили в главке.

По данной статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Вечером 5 декабря на пересечении Митинского переулка и Митинской улицы, в районе остановки "Школа №1425", в автобусе произошел конфликт между пассажирами, в ходе которого пенсионер 1975 года рождения несколько раз выстрелил из охолощенного пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет. Стрелявший пенсионер задержан.