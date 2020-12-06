Уголовное дело возбудили в Тыве после обнаружения на улице тела семимесячного ребенка

ТАСС, 6 декабря. Тело семимесячного ребенка найдено на улице в Кызыле, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Поступило сообщение об обнаружении на улице Геологической левобережного дачного общества Кызыла тела семимесячного ребенка с внешними признаками обморожения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщает пресс-служба.

Сообщение об обнаружении тела ребенка, по данным пресс-службы ГУ МВД по Республике Тыва, поступило ранним утром в воскресенье, в 07:20 по местному времени.

Личности девочки и ее родителей установлены. Семья состоит на учете как неблагополучная, родители злоупотребляют спиртным. Ранее 40-летняя мать ребенка была лишена родительских прав по отношению к трем старшим детям. Родители рассказали, что 5 декабря распивали спиртное, каким образом ребенок оказался на улице, они пояснить не смогли.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных действий для установления обстоятельств произошедшего. Для надлежащей правовой оценки действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".