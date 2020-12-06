На Кубани три человека погибли во время пожара

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Возгорание произошло в жилом доме в Красноармейском районе Краснодарского края, по предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем. В результате пожара три человека погибли, еще одного удалось спасти, сообщили журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В Красноармейском районе по факту гибели троих мужчин в результате пожара проводится проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в доме проживал 56-летний мужчина. По предварительным данным, вечером в субботу к нему пришли гости. Ночью в доме произошло возгорание, одному из соседей удалось спасти 49-летнего гостя. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает. После локализации пожара были обнаружены тела хозяина дома и двух его гостей.

"Предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы", - добавили в пресс-службе, отметив, что по окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что пожар произошел в ночь с субботы на воскресенье. В 23:21 5 декабря была объявлена локализация возгорания на площади 30 кв. м, через 15 минут он был ликвидирован. К тушению было привлечено семь человек и две единицы техники.

В новость внесены изменения (11:41 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.