Уголовное дело возбудили после гибели подростков в ДТП с лошадьми в Башкирии

УФА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Абзелиловском районе Башкирии, где ночью легковой автомобиль столкнулся с лошадьми, в результате чего трое несовершеннолетних погибли на месте, еще два человека пострадали. Проверку организовала и прокуратура, сообщается в воскресенье на сайте надзорного ведомства региона.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ["Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"], ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры. Кроме того, организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в сообщении.

По информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, авария произошла ночью на 20 км дороги Давлетово - Альмухаметов, 16-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Daewoo Nexia, наехал на лошадь с жеребенком, после чего съехал в кювет. Водитель и его пассажиры, 15-летние парень и девушка, погибли, еще двое подростков с тяжелыми травмами доставлены в больницу.