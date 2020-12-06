Полицейские изъяли более 10 кг наркотиков из подпольной лаборатории в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков в городе Ломоносове в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, из нее изъято более 10,6 кг запрещенных веществ, задержан ее организатор, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в арендуемом подозреваемым гараже в городе Ломоносове обнаружили 11 пакетиков с синтетическим наркотиком "Альфа-ПВП" общей массой 10,6 кг. Изъято множество емкостей с различными жидкостями, а также посуда, весы, насосы, предположительно используемые для производства наркотика", - говорится в сообщении.

Полицейским также удалось задержать организатора лаборатории, 30-летнего мужчину, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный оборот наркотических средств")", - отметили в главке МВД.

По данным полиции, задержанный работал на интернет-магазин по продаже наркотиков, откуда получал ингредиенты для изготовления запрещенных веществ. Затем он изготавливал наркотики и передавал их через тайники-закладки обратно в магазин для продажи.

Полицейские устанавливают других участников незаконного производства.