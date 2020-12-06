В Москве полицейский ранил из травматического оружия девочку

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудник полиции ранил из травматического пистолета девочку на юге Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"В ночь на 6 декабря сотрудниками полиции на Судостроительной улице возле одного из жилых домов был выявлен 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним", - сказали в ведомстве.

Стрелявшим оказался сотрудник полиции, который был в гражданской одежде и находился не при исполнении. Возбуждено уголовное дело ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Также проводится служебная проверка, и по ее результатам полицейский будет уволен из органов. "Ряд его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.

Как уточнила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, стрелявший полицейский в настоящее время задержан, с ним проводятся следственные действия. Раненая девочка находится в больнице, где проходит обследование.

В новость внесены изменения (12:27 мск) - добавлены подробности в четвертом абзаце.