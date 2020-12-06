Тринадцатилетняя девочка упала с моста в Ангару

ТАСС, 6 декабря. Девочка в возрасте 13 лет упала с моста в реку Ангару в Иркутской области. До того, как ее спасли, девочка проплыла по реке более 500 м, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В Иркутске в воскресенье 13 градусов мороза.

"В 13:46 (08:46 мск) на телефон службы спасения 112 от очевидцев поступила информация о том, что девушка спрыгнула с Глазковского моста Иркутска в Ангару и плывет вниз по течению. Спасатели выдвинулась со станции на острове Юность. В это же время сотрудники ГИМС позвонили директору водно-моторной Маратовской станции Евгению Макаренко - тот находился на воде в районе Московских ворот и сообщил, что видит девушку, которая плывет ему навстречу. Он подплыл и вытащил девушку из воды", - сообщает пресс-служба.

До спасения девушка успела проплыть более 500 м. Макаренко доставил ее на водно-моторную станцию и вызвал скорую помощь. До приезда врачей ее отогревали горячим чаем и дали сухие теплые вещи. Свой поступок она ничем не могла объяснить и сказала, что ей 13 лет.

Спасатели отмечают, что девушке повезло, что она осталась жива после падения с моста - верхние вещи сыграли роль поплавка или спасательного жилета и не дали ей утонуть.