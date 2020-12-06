Главврача больницы в Забайкалье арестовали за взятки на 13 млн рублей

ТАСС, 6 декабря. Суд в Забайкальском крае арестовал главного врача краевой клинической больницы за взятки на сумму 13 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении [главного врача краевой клинической больницы Забайкальского края Виктора] Шальнева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что главврача задержали в Сочи. Его доставили в Читу, в его квартире и на рабочем месте прошли обыски.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия"), предъявлено главному врачу государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктору Шальневу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, медик получил взятки от руководителя фирмы в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. "В настоящий момент у следствия имеются данные о получении Шальневым взяток на сумму более 13 млн рублей", - уточняется в сообщении.