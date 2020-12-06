СМИ: пираты в Гвинейском заливе снова напали на шедший под флагом Мальты танкер

ПРЕТОРИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. Пираты второй раз за последние 24 часа атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер для перевозки жидких химических веществ New ranger, шедший под флагом Мальты, и высадились на его борт. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Члены экипажа укрылись в специально оборудованном помещении, отмечает портал. По его данным, сейчас на борту судна находятся четверо пиратов. Данные о численности команды и гражданстве ее членов не разглашаются.

Нападение было совершено в 50 морских милях к юго-западу от нигерийского нефтеналивного терминала Агбами. В минувшую субботу пираты также высаживались на борт этого танкера в 220 морских милях к югу от нигерийского порта Лагос. Экипаж тогда заметил приближение неизвестного катера и укрылся в специальном помещении. Пираты, согласно имеющейся информации, провели 5 декабря на борту судна некоторое время, затем его покинули. По данным морского реестра, владельцем танкера является компания со штаб-квартирой в Афинах.

Гвинейский залив является на текущий момент наиболее опасной зоной Мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Общее число похищенных ими с бортов судов в этой части Мирового океана в текущем году достигло 131. Они были захвачены в 25 инцидентах.