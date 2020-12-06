Около 200 предпринимателей понесли убытки в результате пожара на рынке в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Убытки в результате пожара на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону понесли около 200 предпринимателей. Об этом в воскресенье сообщила ТАСС директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

"На данный момент пожар еще не локализован, посчитать примерный размер ущерба не представляется возможным. Предварительно, пострадали 200 индивидуальных предпринимателей", - сказала Теларова.

Она отметила, что пострадавшим будет оказана помощь в виде распределения на свободные торговые места, возможно на безвозмездной основе. "Наша задача - мобилизовать всех предпринимателей, потому что сейчас активный предновогодний период. Свободные торговые места есть, предварительно есть понимание, куда мы их (пострадавших предпринимателей)переместим", - отметила Теларова.

Как сообщили ТАСС представители бизнеса, чьи торговые точки расположены на территории рынка, предприниматели в настоящее время вывозят товар из павильонов. По их словам, руководство рынка на связь с ними не выходит.

Уполномоченный по правам предпринимателей Ростовской области Олег Дереза сообщил ТАСС, что вопрос компенсации ущерба бизнесменам зависит от того, было ли застраховано имущество. "Гипотетически, арендодатель может снизить аренду для пострадавших или объявить арендные каникулы. Но это не значит, что арендодатель на это пойдет. Предприниматели, если хотят, чтобы в случае каких-то происшествий им возмещали ущерб, должны страховать товар. Хотя, конечно, пиротехнические изделия будет сложно застраховать", - сказал собеседник агентства.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10:00 мск огнем охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Эвакуация людей на рынке не потребовалась. Сведений о пострадавших нет. Прокуратура из-за пожара начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. В качестве предварительной причины в МЧС называют короткое замыкание.