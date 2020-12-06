Суд арестовал подозреваемых в тройном убийстве в Волоколамске

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Суд арестовал троих подозреваемых в убийстве семьи в Волоколамске. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Волоколамску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении трех подозреваемых в убийстве семьи из трех человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

В ходе проверки показаний на месте подозреваемые детально показали и рассказали, как совершали преступление. Как следует из опубликованного СК РФ видео, один из подозреваемых на месте рассказал следователю, что они знали, на какой машине будут ехать потерпевшие, и поджидали их. Когда семья подъехала, подозреваемые перегородили им дорогу своей машиной. Затем мужчина стал стрелять из "Сайги" по машине семьи.

В ходе обыска криминалисты изъяли оружие, из которого производились выстрелы в потерпевших, а в ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты стреляные гильзы. Назначено проведение генетической, баллистической, дактилоскопической и других экспертиз.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась москвичка с заявлением об исчезновении ее родителей и несовершеннолетней сестры после отъезда на дачу. Несколько дней они не выходили на связь. 4 декабря на окраине садоводческого товарищества "Малахит" в Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеской пары и их 16-летней дочери. Неподалеку обнаружен обгоревший автомобиль потерпевших с пулевыми отверстиями.

На следующий день были задержаны все трое подозреваемых: два жителя Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения. На допросе они признали вину и сообщили, что мотивом убийства стал конфликт из-за претензий в их адрес, высказанных потерпевшими по поводу причастности мужчин к поджогу их дачного дома.