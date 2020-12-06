В Новосибирской области арестовали четырех человек за избиение женщины

ТАСС, 6 декабря. Четверо жителей Первомайского района Новосибирской области, трое из которых несовершеннолетние, подозреваются в угоне автомобиля и применении насилия к владелице этого автомобиля. Об этом в воскресенье сообщила журналистам старший помощник руководителя областного следственного управления СК РФ по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья")", - сообщила Кулешова.

Все четверо фигурантов заключены под стражу.

По данным следствия, ночью 4 декабря 23-летний молодой человек, два 15-летних подростка и один 16-летний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили угнать автомобиль Honda Fit, припаркованный около продуктового магазина. Чтобы совершить угон, они избили владельца автомобиля и завладели машиной. Позднее подозреваемые не справились с управлением и въехали в сугроб. Их задержали сотрудники ГИБДД.