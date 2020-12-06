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Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

В результате ЧП никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье загорелся павильон с пиротехникой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

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"В 16:06 мск зафиксирована ликвидация открытого горения на рынке "Классик" в Ростове-на-Дону", - сообщили в пресс-службе. 

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10:00 мск огнем было охвачено 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Эвакуация людей на рынке не потребовалась. Сведений о пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. В качестве предварительной причины в МЧС называют короткое замыкание электрооборудования.

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