Открытое горение в жилой многоэтажке на севере Москвы ликвидировали

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом 14-этажном доме на севере Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 16:25 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что на 9-м этаже в квартире горели личные вещи и мебель на площади 40 кв. м. С этого же этажа спасли четырех человек, включая грудного ребенка, с верхних этажей - десять человек.

Ранее сообщалось, что в квартире на девятом этаже дома 2 по 1-му Новомихалковскому проезду произошел пожар. Была угроза распространения огня по фасаду.