Пожар произошел в жилом доме в Иркутске

ТАСС, 6 декабря. Спасатели эвакуировали 15 человек во время пожара в двухэтажном жилом доме в Иркутске. Пострадала одна женщина - она выпрыгнула из окна и сломала ноги, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 20:34 (15:34 мск) поступило сообщение о пожаре на ул. Свердлова, 11а, в двухэтажном жилом доме. Пожарные эвакуировали 15 человек, в том числе одного инвалида. Погибших нет", - сообщает пресс-служба ведомства.

На пожаре получила травму женщина - она прыгнула со второго этажа и сломала ноги. Пожар локализован на площади 270 кв. м. На месте работают пять единиц техники и 19 человек.