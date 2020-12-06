Уголовное дело возбудили после гибели людей при падении крана в Самарской области

САМАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате падения крана с моста в Волгу у села Климовка Самарской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщило Следственное управление СК России по региону.

"Следственным отделом по городу Сызрань возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье в районе села Климовка, с технологического моста в Волгу упал гусеничный кран, в результате погибли двое мужчин. Еще трое получили травмы, двоим из них сейчас оказывается медицинская помощь, третий от госпитализации отказался. Водолазы поискового-спасательной службы обследовали местность, на понедельник запланирован поиск погибших.

В ликвидации последствий происшествия задействованы 26 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС - три единицы техники и семь человек.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, на место происшествия выехал прокурор Шигонского района, организована проверка.

В новость внесены изменения (17:32 мск) - добавлена информация в пятом абзаце.