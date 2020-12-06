{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека получили травмы в ходе стрельбы под Тверью

Возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия"

ТАСС, 6 декабря. Два человека, в том числе 17-летний подросток, получили травмы в ходе стрельбы в Конаковском районе Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.

"В поселке городского типа Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила по улице Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьем в руках и произвел выстрелы. В результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

После происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Также прокуратура региона поручила провести проверку закона об обороте оружия.

Теги
РоссияТверская область
Уголовное дело возбудили после гибели людей при падении крана в Самарской области
В результате происшествия погибли два человека
Читать полностью