Два человека получили травмы в ходе стрельбы под Тверью

ТАСС, 6 декабря. Два человека, в том числе 17-летний подросток, получили травмы в ходе стрельбы в Конаковском районе Тверской области, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба прокуратуры региона.

"В поселке городского типа Редкино Конаковского района компания молодых людей проходила по улице Калинина. В это время из припаркованного автомобиля вышел незнакомый им мужчина с ружьем в руках и произвел выстрелы. В результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

После происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением оружия". Также прокуратура региона поручила провести проверку закона об обороте оружия.