В Волгограде выясняют подробности смерти подростка, предположительно отравившегося газом

ВОЛГОГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи Волгоградской области организовали доследственную проверку после смерти 14-летнего мальчика, который, по предварительной версии, отравился газом, пока его мать находилась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области в воскресенье.

"В частном домовладении, расположенном в одном из северных районов областного центра, обнаружено тело 14-летнего подростка, смерть которого, по предварительным данным, наступила в результате отравления газом. По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Установлено, что подросток жил вместе с матерью в арендованной комнате на цокольном этаже одноэтажного жилого дома. Там же располагались кухня и система газового обогрева. Отмечается, что ребенок остался дома один, после того как 2 декабря его мать госпитализировали с вирусным заболеванием.

По информации пресс-службы, тело мальчика обнаружил хозяин дома, когда почувствовал запах газа и спустился проверить газовый котел. Отмечается, что огонь в котле потух, но сам прибор не отключился. Ребенок находился без признаков жизни.