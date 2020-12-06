Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства, обвиняемого в мошенничестве

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший советник руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на сумму $7 млн, экстрадирован с Кипра в Россию. Об этом журналистам сообщил в воскресенье официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрия Хохлова", - сказал он. По словам Иванова, в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Хохлов доставлен в Москву.

Бывший советник главы Росрыболовства обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Следствие считает, что не позднее апреля 2016 года Хохлов с другими лицами предложил помощь в трудоустройстве на руководящую должность в Росрыболовстве за $7 млн и убедил потерпевшего передать эти деньги ему и своим сообщникам. "В действительности, взятые на себя обязательства, он не намеревался исполнять", - рассказал Иванов.

При получении части денежных средств в размере $300 тыс. злоумышленников задержали сотрудники ФСБ. "Поскольку Хохлов скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в розыск. В октябре 2018 года он был задержан на территории Кипра", - сообщил Иванов.