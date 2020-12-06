В центре Москвы возник пожар на крыше дома 1917 года постройки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше дома 1917 года постройки в центре Москвы, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 20:41 поступило сообщение о возгорании по адресу: Богоявленский переулок, дом 3, строение 1. Происходит возгорание крыши по деревянному обрешетнику на площади 50 кв. м", - сказали в главке.

Дом кирпичный, 1917 года постройки. В настоящее время он находится на реконструкции. Его кадастровая стоимость - более 750 млн рублей. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.