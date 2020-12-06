В Москве потушили пожар на кровле дома 1917 года постройки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Возгорание на крыше дома 1917 года постройки в центре Москвы ликвидировали, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе городского ГУ МЧС РФ.

"Ликвидировано возгорание обрешетника кровли на площади 60 кв. м", - сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 20:41 в МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: Богоявленский переулок, дом 3, строение 1. Это кирпичный дом, 1917 года постройки. В настоящее время он находится на реконструкции. Его кадастровая стоимость - более 750 млн рублей. Пострадавших нет.