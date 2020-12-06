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В Ростове-на-Дону возник пожар на складе с пиломатериалами

Огонь охватил 250 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. В Ростове-на-Дону возник пожар на складе с пиломатериалами. Возгорание локализовали на площади 250 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области. 

"В 21:54 мск [зафиксирована] локализация на [площади] 250 кв. м", - сказал представитель ведомства. 

Ранее в воскресенье на складе пиломатериалов возникло возгорание. Пожару присвоили повышенный второй ранг сложности. В борьбе с огнем принимают участие 45 человек, задействовано 14 единиц техники.

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