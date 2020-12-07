В Хабаровском крае двое сторонников радикального ислама получили 8 и 9 лет колонии

ТАСС, 7 декабря. Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил к 8 и 9 годам лишения свободы двоих сторонников запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщила в понедельник пресс-служба УФСБ по Хабаровскому краю.

"Нуруддин С. В. и Велитов Д. Р., вдохновившись идеями радикального ислама, приняли участие в деятельности вышеуказанной террористической организации путем ее финансирования. Кроме того, Нуруддин С.В. в марте 2020 года по указанию находящегося на территории Евросоюза вербовщика "Хайят Тахрир аш-Шам" получил шенгенскую визу и приобрел авиабилет во Францию для дальнейшего выезда в Сирийскую Арабскую Республику и участия там в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Нуруддина задержали в Комсомольске-на-Амуре при попытке выезда за границу. Велитова задержали в Казани и этапировали в Хабаровск. Первые два года от назначенного срока оба проведут в тюрьме, а затем будут отбывать наказание в колонии строгого режима.