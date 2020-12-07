Парогазовый шлейф от вулкана Ключевской на Камчатке поднялся на высоту до 6 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Парогазовый шлейф с примесью пепла от извержения вулкана Ключевской поднялся на высоту до 6 км, сообщается в понедельник на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Пар с газом и пеплом распространяется в северо-восточном направлении от вулкана на высоте до 6 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Ученые установили для Ключевского оранжевый (предпоследний) код авиационной опасности. Международные авиамаршруты в районе вулкана не проходят. В краевом управлении МЧС ТАСС сообщили, что информация о пеплопадах в населенных пунктах не поступала.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.