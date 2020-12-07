Источник: на Алтае депутат сельсовета расстрелял бывшую жену и ее сожителя

ТАСС, 7 декабря. Уголовное дело, по данным СУ СК по Республике Алтай, возбуждено после того, как мужчина расстрелял из ружья бывшую жену и ее сожителя. Стрелявший - депутат сельсовета Соузгинского сельского поселения, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина, который стрелял в бывшую жену и ее сожителя - депутат сельсовета Соузгинского сельского поселения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"). Предварительно установлено, что ночью с 4 на 5 декабря 2020 года в селе Соузга Майминского района злоумышленник с зарегистрированным охотничьим оружием пришел к бывшей жене и выстрелил в нее и ее сожителя не менее 10 раз. Потерпевшие умерли на месте происшествия.

Затем мужчина попытался покончить с собой. Он доставлен в республиканскую больницу.

Ведутся следственные действия для сбора и фиксации доказательной базы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, проверяется эффективность работы органов системы профилактики преступлений.