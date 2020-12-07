В Астрахани стало плохо 30 людям из-за превышения концентрации хлорки в бассейне

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Ухудшение состояния здоровья 30 человек, в том числе ориентировочно 20 детей, зафиксировали в бассейне Астрахани, где выявили превышение химической концентрации хлора при обработке воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в понедельник.

"Поступило сообщение о том, что в результате превышения химической концентрации хлора при обработке воды в бассейне ухудшилось состояние присутствующих в здании спортивного комплекса "Динамо" людей в количестве 30 человек, в том числе детей (ориентировочно - 20) по адресу: Астрахань, Советский район, ул. Трофимова, 115", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах, на место происшествия выехали сотрудники полиции, следственного управления СК по региону, а также медики. Проводится эвакуация. Уточняется, что от МЧС работают 25 человек личного состава и восемь единиц техники.