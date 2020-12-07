Дело задержанных в Стамбуле журналистов НТВ передали в суд

АНКАРА, 7 декабря. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Дело задержанных в Стамбуле журналистов российского телеканала НТВ передано в турецкий суд. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС источник в МИД Турции.

"Дело по этой теме передано в суд", - подчеркнул собеседник агентства.

Источник при этом не смог сообщить, в чем обвиняются российские журналисты. "У нас по этой теме больше нет никакой информации", - добавил он.

Задержание журналистов

В МИД РФ сообщили, что 3 декабря российские журналисты, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что "в последний раз полноценный контакт с ними был в четверг, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут". Ранее в телекомпании заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма", из-за отсутствия аккредитации.

В пятницу вечером администрация провинции Стамбул сообщила, что по требованию генпрокуратуры срок содержания журналистов под стражей был продлен на три дня.

Посольство России в Турции и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о произошедшем.

Турецкая компания "Байкар Савунма" производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.