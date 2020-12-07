Блогера Reeflay отправят на психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следствие назначило психологическую экспертизу по делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в квартире которого во время прямого эфира на YouTube умерла девушка. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело Решетникова может пополниться новыми эпизодами.

"В ближайшее время следствие отправит Стаса Решетникова для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В ходе проведения следственных действий следователи обнаружили и изъяли имеющие значение для расследования дела в отношении блогера документы, сведения из компьютера, с флэш-накопителей и мобильного телефона, принадлежащих арестованному, - сказал собеседник агентства. - Дело может пополниться новыми эпизодами, назначена доследственная проверка".

Источник уточнил, что следствие поставит перед судмедэкспертами различные вопросы, включая информацию о психическом состоянии обвиняемого, в частности в момент совершения им преступления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, мотив содеянного, а также проведут по делу еще ряд экспертных исследований.