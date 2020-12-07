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В Эквадоре шесть человек погибли во время беспорядков в тюрьме

Еще семеро получили ранения, передает агентство Prensa Latina

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и семь получили ранения в Эквадоре во время беспорядков в тюрьме, находящейся на территории северо-западной провинции Эсмеральдас. Об этом сообщило в воскресенье агентство Prensa Latina.

Беспорядки в исправительном заведении устроили две противоборствующие группировки, борющиеся за сферы влияния. Для наведения порядка в тюрьме пришлось привлечь спецподразделение полиции.

Как сообщили представители администрации пенитенциарного учреждения, во время беспорядков заключенные не предпринимали попыток побега.

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