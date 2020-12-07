Трое рыбаков в Приморье погибли, провалившись под лед

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС достали и передали полиции тела троих рыбаков, которые провалились под лед в бухте Мелководной в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

"Спасатели обнаружили и передали полиции тела троих погибших рыбаков в бухте Мелководной. В операции участвовали водолазы Владивостокского поисково-спасательного отряда. Все погибшие рыбачили на тонком льду в одном районе", - сообщили в пресс-службе.

Практически ежедневно спасатели предупреждают граждан об опасности выхода не неокрепший лед. Как подтверждают специалисты, лед на водных объектах Приморского края только начал формироваться, но у граждан возникает иллюзия прочной поверхности. Сотрудники МЧС призывают рыбаков проявить терпение и дождаться, когда прочный ледовый покров окончательно сформируется.