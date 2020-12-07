Пожарные спустя сутки ликвидировали возгорание на рынке в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 декабря. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на площади 4 тыс. кв. м на рынке в Ростове-на-Дону, где в воскресенье возник пожар в павильоне с пиротехникой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Пожар на рынке "Классик" в 09:39 мск полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Двухэтажный торговый павильон с пиротехникой на рынке "Классик" загорелся утром в воскресенье. Первоначально площадь возгорания составляла 200 кв. м. К 10:00 мск огонь охватил 4 тыс. кв. м. Пожар привел к взрывам фейерверков. Эвакуация людей на рынке не потребовалась. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщила ТАСС директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, убытки в результате пожара понесли около 200 предпринимателей. Пострадавшим окажут помощь в виде распределения на свободные торговые места, возможно, на безвозмездной основе.

Прокуратура из-за пожара начала проверку исполнения требований противопожарной безопасности на рынке. В качестве предварительной причины в МЧС называют короткое замыкание электрооборудования.

В новость внесены изменения (10:10 мск) - добавлены подробности.