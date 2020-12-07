Автомобиль в результате ДТП повис на газовой трубе в Судаке

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль съехал с дороги, сбил газовую опору и повис на трубе в ночь на понедельник в Судаке, пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС Крыма.

Сообщение о происшествии поступило на оперативный пульт крымских спасателей в 02:20. К месту происшествия выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас", сотрудники скорой помощи и ГИБДД, специалисты "Крымгазсети".

"По прибытии на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил газовую опору и повис на газовой магистральной трубе. Автомобиль был заведен с включенными фарами, произошла утечка газа. Сотрудники "Крым-спаса" произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте происшествия", - приводятся в сообщении слова министра чрезвычайных ситуаций Крыма Сергея Шахова.

Водителя и пассажира автомобиля доставили в Судакскую городскую больницу. Диспетчер "Крымгазсети" сообщил ТАСС, что информация об отключении абонентов в результате ДТП не поступала.