Число отравившихся парами хлора в бассейне в Астрахани увеличилось до 30

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Число госпитализированных после отравления хлором в бассейне в Астрахани увеличилось до 30 человек, среди них - 21 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области в понедельник.

"По состоянию на 13:00 (12:00 мск) в медучреждения города Астрахани госпитализировано 30 человек, 21 ребенок - в ОДКБ, девять взрослых - в ГКБ №3", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве региона сообщали о 26 пострадавших. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Отмечалось, что все пострадавшие находятся в сознании. Состояние 13 детей оценивалось как средней степени тяжести, шестеро детей, по данным Минздрава области, находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации, родителям детей разрешили их посетить.

В пресс-службе администрации региона ТАСС также добавили, что бассейн "Динамо", где произошел инцидент, останется закрытым минимум до конца года.

"Губернатор [области] поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации, сам бассейн будет закрыт минимум до конца года. Там будут проветривать помещения, проводить вымывание помещений и чаши", - сказала собеседник агентства.

В новость внесены изменения (12:10 мск) - добавлены подробности, уточнено количество пострадавших.