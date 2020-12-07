В Подмосковье проверят частный наркоцентр после жалоб пациентов о насильственном удержании

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Правоохранители начали доследственную проверку информации о насильственном удержании 14 человек в Центре социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя в подмосковном селе Уборы. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В правоохранительные органы поступило обращение от мужчины, который сообщил о том, что из окна гаража в селе Уборы, дом 62, где расположен Центр социальной реабилитации зависимых от наркотических средств и алкоголя, женщина просит о помощи. В ходе проверки установлено, что 14 пациентов заведения сообщили о том, что находятся там против своей воли. По данному факту начата доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сотрудники правоохранительных органов намерены опросить руководство реабилитационного центра, проверить документы о согласии нахождения пациентов на реабилитации. Кроме того, будут опрошены люди, которые непосредственно там находятся. "По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил он.