На улице в Москве обнаружили тело 101-летнего ветерана войны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обнаружения в понедельник на Большой Черемушкинской улице в Москве тела 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валерия Северинова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Труп Северинова нашли под окнами одного из домов на Большой Черемушкинской улице. По предварительным данным, он покончил с собой. Сотрудники СК начали доследственную проверку", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, незадолго до гибели пенсионер перенес коронавирусную инфекцию. Кроме этого, в беседах с родственниками он в последние месяцы высказывал суицидальные мысли.

Северинов служил в Воздушно-десантных войсках на должности командира пулеметного отделения. В 1944 году он в составе 350-го гвардейского стрелкового полка был переброшен в Восточную Европу, освобождал Венгрию и Австрию. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За отвагу", "За освобождение Будапешта", "За взятие Вены", "За освобождение Праги", "За Победу над Германией".

После войны некоторое время работал директором предприятия "Фотон", уйдя на пенсию в 1997 году. Год назад ветерана со 100-летним юбилеем поздравили член Совета Федерации Франц Клинцевич и генерал-майор полиции Владимир Михалевич.

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