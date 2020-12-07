СК возбудил дело после отравления детей и взрослых в бассейне в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в связи с отравлением детей и взрослых в бассейне в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области в понедельник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе по признакам преступления, предусмотренного п. "б, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки, уточнили ТАСС в пресс-службе надзорного органа.

В ведомстве также сообщили, что, по предварительной информации, причиной отравления посетителей парами хлора могло стать нарушение технологии очистки бассейна сотрудниками спорткомплекса.

"По предварительной информации, работники комплекса нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух), что повлекло ухудшение состояния здоровья астраханцев", - говорится в сообщении.

В понедельник утром находящимся в бассейне "Динамо" стало плохо из-за, предположительно, превышения химической концентрации хлора при обработке воды. Сотрудники МЧС эвакуировали 30 человек, в том числе примерно 20 детей. По данным регионального Минздрава, госпитализированы 26 человек, в том числе 19 детей, шестеро из них находятся в реанимации. На месте работают сотрудники полиции, следственного управления СК РФ по региону, медики, сотрудники Роспотребнадзора. Бассейн закрыт до конца года.

В новость внесены изменения (11:27 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.