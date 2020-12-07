Более 60 тыс. коал погибли в результате лесных пожаров в Австралии

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 60 тыс. коал погибли в результате лесных пожаров, бушевавших в Австралии в конце 2019 года. Общее число пострадавших животных оценивается по меньшей мере в 3 млрд. Об этом сообщается в новом отчете, опубликованном в понедельник Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Согласно данным природоохранной организации, более 143 млн млекопитающих погибли в огне. Среди жертв "2,46 млрд рептилий, 181 млн птиц и 51 млн лягушек". "Трудно представить себе событие в известной истории, которое так сильно повлияло бы на дикую природу Австралии. Эти цифры чудовищны, и они говорят о беспрецедентном характере австралийских лесных пожаров - стихийном бедствии, которые, очевидно, требует срочной реакции", - сказал исполнительный директор австралийского отделения WWF Дермот О'Горман.

По оценкам специалистов, только на острове Кенгуру, где выгорело почти 100% леса, в огне погибли более 41 тыс. коал, еще 11 тыс. - в лесах штата Виктория и по меньшей мере 8 тыс. - в лесах штата Новый Южный Уэльс, который пострадал от огня сильнее всего. Глава фонда отметил, что пожары "стали катастрофой для вида, которому и без того грозило вымирание". "Мы не можем себе позволить потерять коал, только не в нашу смену", - сказал О'Горман в своем вступительном слове к отчету и призвал весь мир прийти на помощь Австралии в деле сохранения этих животных.

В отчете сообщается, что во время бедствия погибли почти 40 млн поссумов, более 41 млн мелких насекомоядных сумчатых, 5,5 млн кенгуру, более 1 млн вомбатов и около 115 тыс. ехидн. "Данные о численности популяций на площади в 11,5 млн га отсутствуют, и оценить урон на 100% пока не представляется возможным. Даже последние цифры, вероятно, не отражают полную картину", - указано в докладе WWF.

Ранее расследование, проведенное властями штата Новый Южный Уэльс, выявило, что коалы полностью вымрут на территории региона к 2050 году. Единственным выходом авторы назвали "срочное и масштабное вмешательство правительства, которое позволит остановить вырубку лесов, где обитают животные, и начать программы восстановления популяций коал и мест их обитания". После публикации сведений о расследовании экологические активисты призвали объявить культовых австралийских сумчатых, которые обитают лишь в четырех регионах Австралии, исчезающим видом и разработать план по их спасению.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге. Ликвидировать и даже взять под контроль очаги возгорания пожарным не удавалось более двух месяцев. Ситуация улучшилась лишь после обильных дождей, прошедших в первой декаде февраля, в результате чего очаги возгорания были полностью ликвидированы.