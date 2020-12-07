Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Василенко

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил 12 лет колонии строгого режима экс-футболисту Василию Василенко, которого обвиняют в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

К слушанию уголовного дела Василенко суд приступил 20 октября. Материалы дела - под грифом "секретно". Прокурор во время прений просил суд приговорить Василенко к 16 годам заключения.

Василенко арестовали в Москве в октябре 2019 года за преступление по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов"). Весной 2020 года обвинение переквалифицировали на шпионаж (276 УК РФ). Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России установили причастность Василенко к шпионажу в пользу Украины. Дело в отношении него расследовало УФСБ по Москве. Подсудимый находитс в одном из столичных СИЗО.

Василенко с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных командах "Таврия" (Новотроицкое), "Торпедо" (Мелитополь) и "Дружба" (Бердянск). Он родился в 1967 году и является гражданином Украины.