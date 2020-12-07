В Воронежской области мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

ВОРОНЕЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело после того, как в селе мужчина застрелил из ружья свою бывшую жену и покончил с собой. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По предварительной версии, в домовладении на улице Садовой села Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области между 49-летним хозяином и его бывшей женой возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина произвел выстрел женщине в живот из охотничьего ружья, а затем из него же выстрелил себе в живот", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Мужчина умер на месте происшествия, раненая женщина - по пути в больницу.

О произошедшем 5 декабря сообщила находившаяся в доме дочь бывших супругов. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").