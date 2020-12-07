Юрий Лоза стал жертвой мошенников

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Мошенники обманули певца и композитора Юрия Лозу, похитив у него 11 тыс. рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Певец Лоза обратился с заявлением в ОМВД "Хамовники" и заявил, что стал жертвой мошенников, которые разместили объявление об аренде жилья в Крыму, а когда Лоза перечислил им деньги в размере 11 тыс. рублей, они перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства.

Певец на своей странице в Facebook подтвердил факт того, что столкнулся с противоправными действиями мошенников, которые выманили у него деньги под предлогом сдачи жилья. Он отметил, что в возбуждении уголовного дела было отказано, так как сервис "Яндекс.Деньги", через который был осуществлен перевод, не смог предоставить правоохранителям сведения о том, на какой счет были переведены его средства.