Посетители бассейна в Астрахани отравились из-за 250-кратного превышения ПДК хлора

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Концентрация хлора в бассейне в Астрахани, где отравились дети и взрослые, была превышена почти в 250 раз, сообщил губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин.

"Максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1. Нужно дождаться полного проветривания, на первом этаже уже допустимо находиться. И надо проводить дезинфекцию, чтобы очистить запахи", - сказал Мурзин.

Предполагается, что работники бассейна нарушили последовательность использования химикатов при его очистке. "Сначала добавили одно вещество, добавили другое, а нужно было наоборот", - добавил Мурзин.

Отмечается, что во время происшествия дети пытались забаррикадироваться в небольшом помещении на первом этаже, но позже перешли на третий этаж, откуда их эвакуировали сотрудники МЧС.