Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

7 декабря в Астрахани несколько десятков посетителей бассейна "Динамо" отравились хлором. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
- Всего госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. По данным Минздрава региона, состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести, шестеро находятся в реанимации, им требуется кислородная поддержка. При этом все пострадавшие находятся в сознании.
- Как сообщили в региональном управлении МЧС, концентрация хлора в бассейне была превышена в 25 раз.
- Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам разобраться в произошедшем. При этом бассейн будет закрыт до конца года.
- СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
- По предварительной версии следствия, причиной отравления посетителей парами хлора могло стать нарушение технологии очистки бассейна сотрудниками спорткомплекса.