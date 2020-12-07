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Что известно об отравлении хлором в астраханском бассейне

© Следственный комитет РФ/ТАСС

7 декабря в Астрахани несколько десятков посетителей бассейна "Динамо" отравились хлором. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

  • Всего госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. По данным Минздрава региона, состояние 13 детей оценивается как средней степени тяжести, шестеро находятся в реанимации, им требуется кислородная поддержка. При этом все пострадавшие находятся в сознании. 
  • Как сообщили в региональном управлении МЧС, концентрация хлора в бассейне была превышена в 25 раз.
  • Глава Астраханской области Игорь Бабушкин поручил правоохранительным органам разобраться в произошедшем. При этом бассейн будет закрыт до конца года
  • СК возбудил дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 
  • По предварительной версии следствия, причиной отравления посетителей парами хлора могло стать нарушение технологии очистки бассейна сотрудниками спорткомплекса.
Теги
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
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