В Подмосковье арестованы трое мужчин, избивших бизнесмена и похитивших три машины

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих мужчин, которые избили предпринимателя в Люберцах, а затем, угрожая ему пистолетом, похитили три машины и мобильный телефон. Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился с заявлением 39-летний предприниматель. Он сообщил, что в офисе в Котельническом проезде в Люберцах на него напали трое мужчин. Они избили заявителя, а затем, угрожая ему пистолетом, похитили три автомобиля и мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны трое мужчин в возрасте от 31 года до 46 лет, двое из которых были ранее судимы за тяжкие преступления", - сказала Петрова.

Начальник пресс-службы подмосковного главка полиции добавила, что на территории промзон были обнаружены и изъяты два похищенных автомобиля, один из них был разобран. В данный момент подозреваемые арестованы.