Кремль надеется на скорое освобождение российских журналистов в Турции

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Кремль надеется, что инцидент с задержанием российских журналистов в Турции будет урегулирован, а представители СМИ будут отпущены в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши дипломаты находятся в контактах с турецкой стороной. Рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить", - сказал представитель Кремля. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены", - подчеркнул Песков.

"Мы будем предпринимать все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам", - заверил пресс-секретарь президента РФ. Он не стал отвечать на вопрос, расценивает ли Москва этот инцидент как недружественный шаг со стороны Турции. "Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания, его причины", - отметил он.

4 декабря в МИД РФ сообщили, что российские журналисты Алексей Петрушко и Иван Малышкин, находящиеся в Стамбуле, перестали выходить на связь. В министерстве указали, что в последний раз полноценный контакт с ними был 3 декабря, в ходе него россияне сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут. Ранее в телекомпании НТВ заявили, что их сотрудники перестали выходить на связь после того, как сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула.

Позднее источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил ТАСС, что журналисты были задержаны недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания "Байкар Савунма", из-за отсутствия аккредитации. Турецкая компания "Байкар Савунма" производит в том числе ударный беспилотник Bayraktar TB2, который стоит на вооружении армии Турции.