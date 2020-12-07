Полицейского, ранившего девочку из травматического оружия в Москве, уволили

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Полицейский, который ранил из травматического оружия девочку на юге Москвы, уволен из органов внутренних дел. Об этом говорится в сообщении на сайте "МВД Медиа".

"По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по п. 9 ч. 3 ст. 82 ФЗ от 30 ноября 2011 года 342 "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье на Судостроительной улице возле одного из жилых домов сотрудник полиции, который был в гражданской одежде и не при исполнении, выстрелил из травматического оружия, в результате травмы получила несовершеннолетняя девочка, находившаяся рядом с ним. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").