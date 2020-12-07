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В МЧС уточнили, что превышение концентрации хлора в бассейне Астрахани составило 25 раз

Ранее сообщалось, что показатель превысил норму в 250 раз

АСТРАХАНЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Превышение концентрации хлора в бассейне в Астрахани, где отравились дети и взрослые, составило 25 раз, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области в понедельник.

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"Максимальное превышение там составило 24,9 мг на кубометр, при допустимом значении 1,0 мг", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава регионального управления МЧС Алексей Мурзин сообщил, что максимальное превышение было зафиксировано 24,9 при допустимой концентрации 0,1.

В понедельник утром из бассейна в Астрахани госпитализировали 30 человек, в том числе 21 ребенка. Предварительный диагноз - острое отравление хлором. Шесть детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, все пострадавшие в сознании.

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